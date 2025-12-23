科研製薬はしっかり。２２日取引終了後、遺伝性血管性浮腫（ＨＡＥ）急性発作治療薬である血漿カリクレイン阻害薬「エクテリー錠３００ｍｇ」（一般名セベトラルスタット）が国内製造販売承認を取得したと発表した。この阻害薬は米バイオ医薬品企業が創製したもの。科研薬は同企業との間で、日本における独占的な商業化に関するライセンス契約を結んでいる。 出所：MINKABU PRESS