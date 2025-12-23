先月（11月）開かれた東京デフリンピック、バドミントン混合団体で金メダルを獲得した香川県綾川町出身の片山結愛選手に知事表彰が贈られました。 【写真を見る】東京デフリンピック、バドミントン混合団体金メダル・片山結愛選手に知事表彰【香川】 きのう（22日）、香川県庁でセレモニーが行われ、池田知事から表彰状が手渡されました。片山選手は聴覚に障害がある人の国際スポーツ大会、デフリンピックに出場し、