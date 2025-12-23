ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングスは底堅く推移している。２２日取引終了後、傘下の日本通運が所有する物流センターの土地・建物を２５日付で譲渡すると発表した。これに伴い、２５年１２月期に不動産売却益約７２０億円を計上する。業績予想には織り込み済み。 出所：MINKABU PRESS