瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。香川県では湿った空気の影響で夕方から雲が広がり、夜は雨の降るところがある見込みです。日中の最高気温は岡山で12度、津山で11度、高松で13度でしょう。22日と同じくらいか高い気温になります。 24日は低気圧や前線の影響で曇りになり、昼前から雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で2度、高松で7度でしょう。23日朝よ