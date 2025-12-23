東京電力ホールディングスが続伸している。２３日付の日本経済新聞朝刊は「東京電力ホールディングス（ＨＤ）は柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）周辺でデータセンターを開発する方針だ」と報じた。異業種との連携により電源と情報通信インフラを一体運営し、ＡＩ向けの電力需要を取り込むという。東電ＨＤ株に対しては収益貢献を見込んだ買いが集まったようだ。記事によると、東電は連携相手として国内情