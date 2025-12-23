札幌・清田高校は、生徒間のいじめが発覚したとして、ラグビーフットボール部を2025年12月18日付で無期限の活動停止としたことがわかりました。高校や市教委によりますと12月11日の昼休みに、校舎内の階段で2年生部員が1年生部員のネクタイを引っ張り、突き落としたということです。目撃したほかの生徒が顧問に報告して発覚しました。被害に遭った1年生部員にけがはありませんでした。また、双方の生徒に学校が聞き取