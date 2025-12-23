ＪＲ西日本によると、２３日午前１０時１２分頃に阪和線の山中渓駅と紀伊駅の間で列車が倒木と接触しました。この影響で、午前１０時半時点で、和泉砂川駅〜和歌山駅間で運転が見合わせとなっています。紀州路快速も和泉砂川駅での折り返し運転となっています。運転再開は午後０時１０分ごろを見込んでいるということです。