あっという間にテンパイ、そして山に9枚。一発ツモも当たり前といった流れだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が絶好の配牌から、あっという間に三面張でリーチ。そして一発でツモるという気持ちいいアガリを披露した。【映像】アガれて当然！？3巡目の三面張リーチが“山9”の衝撃6200点持ちのラス目から挽回を狙う堀にチャンスが訪れたのは南2局3本場だった。いき