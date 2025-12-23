熊本県益城町の印刷会社が、高校生向けの就職ガイドブックを創刊し、木村知事に贈呈しました。 【写真を見る】卒業アルバムの会社が高校生向け就職ガイドブック創刊「ハピワク熊本版」で県内就職率67.1％から向上目指す 熊本県 木村敬知事「楽しみにしていました。ありがとうございます」 創刊したのは、高校生向けの就職ガイドブック「ハピワク熊本版」です。 益城町で卒業アルバムの製作などを手がける城野印刷所が作りま