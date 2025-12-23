新たな家畜市場の起工式が、熊本県大津町で行われました。 【写真を見る】畜産取引の中核拠点に熊本県大津町の新家畜市場起工式北海道に次ぐ規模見込む 起工式には約100人が出席し、工事の安全を祈願しました。 大津町で整備される新たな市場は2027年4月運用開始の予定で、熊本県内すべての畜産農協が一つにまとまった「県畜産農業協同組合」の事業統合の総仕上げに位置づけられています。 北海道に続く大きな規模となる、