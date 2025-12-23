AAA（トリプルエー）末吉秀太（39）が23日、X（旧ツイッター）を更新。人生初だという“ナンパ”体験についてつづった。末吉は「そういえば今日病院の帰り道に人生で初めて男性にナンパされた笑」と言及。「ネタになるからいいけどそれにしてもクリスマス前だからって慌てん坊過ぎでは…マスク付けてたし」とナンパしてきた男性にツッコミを入れつつ、「25日のクリスマス配信に向けていいネタ提供ありがとう少年」と感謝をつづった