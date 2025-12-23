大東建託は12月17日、「いい部屋ネット街の幸福度&住み続けたい街ランキング2025＜大分県版＞」を発表した。同ランキングは2021年〜2025年、大分県居住の20歳以上の男女(一部の回答のみ2020年・2019年を追加)6,661名を対象に、インターネットで実施した。">街の幸福度ランキング2025「街の幸福度」は、2021〜2025年の5年分の回答を累積して集計。各自治体の累計人数が50名以上に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2