【「SILENT HILL f」千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA】 開催期間：2026年1月6日～1月29日 場所：SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店 SHIBUYA TSUTAYAにて、KONAMIのサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」のPOP UP SHOP「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」の開催が決定した。開催期間は2026年1月6日から1月29日まで。 「SILENT HILL f」は、2025年9月に発