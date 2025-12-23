高市政権が進めようとしている旧姓の通称使用の法制化。政府は来年の通常国会に法案を提出する方向で調整しているが、「法律面」でも議論が混乱してきた。【もっと読む】官邸幹部「核保有」発言不問の不気味な“魂胆” 高市政権の姑息な軍国化は年明けに暴走する夫婦の氏については、1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を答申している。それが長年たなざらしとなっていて、今年の通常国会で28年ぶりにようやく、野党が