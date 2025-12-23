大会最終日…恒例の儀式も最後フィギュアスケートの全日本選手権上位者らによるエキシビション「メダリストオンアイス」が22日、東京・代々木第1体育館で開催された。前日に大会競技は閉幕、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が最後に見せる“お約束”の行動も最後とみられ、ファンからは「寂しいよ」「今度から誰が」との声が上がっている。満面の笑顔でスケーターを集め、ピースサインを見せた。エキ