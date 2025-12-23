好調な株価とは裏腹に、円・債券売りが止まらない。日銀は景気を冷やすまいと慎重に慎重を重ね、ようやく利上げに踏み切ったが、円安・物価高の抑止どころか売りが売りを呼ぶ状況を招いている。【もっと読む】高市政権が「企業投資」を阻む…長期金利2%突破で“利上げ不況”のリスクも我関せずの無責任22日の日経平均株価は一時、前週末比1000円超上昇。終値は5万402円39銭で、15日以来5営業日ぶりに節目の5万円を超えた。一方