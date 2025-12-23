常にさえずるカナリアが鳴かなくなったら、それは危険のシグナルである──。いわゆる「炭鉱のカナリア」だが、金融市場では「金利=カナリア」と言われている。足元の長期金利の上昇は景気後退の予兆か。【もっと読む】長期金利「急騰」に中小企業から悲鳴…重荷の人件費増に加え、借金コスト増の“二重苦”に日銀が19日に追加利上げを決め、同日の債券市場では、長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りが、前日比0.0