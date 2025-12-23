全国食肉事業協同組合連合会は、食肉販売店での新しい食肉惣菜の開発を目的とした「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」を開催します。国産食肉（牛肉・豚肉・鶏肉）を主材料としたアイデアにあふれる惣菜レシピを競う本大会には、全国25道府県より1,273作品の応募がありました。 全国食肉事業協同組合連合会「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」 開催日時：