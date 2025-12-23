外国人社員を雇用する日本企業向けに、オンライン言語交換サービス「まなびね」が2026年より本格稼働します。日本語を学びたい外国人と外国語を学びたい日本人を1対1でつなぎ、広告収益モデルによって登録料・月額利用料・レッスン料が無料で利用できる仕組みを目指す新しいサービス。学習が「勉強」で終わらず「交流」へと広がることで、外国人社員の学習継続と職場定着を後押しする環境が提供されます。 まなびね「オンライ