国立大学法人金沢大学資料館の松永篤知特任助教は、能登半島の地震で被災した文化財を未来へ伝えるための活動資金を募るプロジェクトを開始しました。研究者応援寄付サイト「iDonate」にて2025年12月22日(月)より募集が開始され、被災した文化財の救出とデジタルアーカイブ化による長期的な復興支援を目指します。 金沢大学資料館「能登の文化財と記憶を伝えるプロジェクト」 募集開始日：2025年12月22日(月)受付