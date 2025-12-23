食楽web ●おいしいローカル部が教えたいとっておきの手みやげ、お取り寄せ品。今回は東京・町田市にある明治創業の海産・乾物店『柾屋商店』の鰹節「かつお削り」などをご紹介！ 普段の料理がグッとおいしくなりますよ。 日本に生まれ育ち、出汁の香りに没入していた筆者。初めて、海産・乾物店『柾屋（まさや）商店』を訪れたのは、15年ほど前になります。 削りたての鰹節で味噌汁を作るべく、乾物の街、町田の中でも長