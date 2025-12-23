米大リーグでダルビッシュや松井の所属するパドレスは22日、韓国プロ野球キウムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた宋成文内野手と4年契約を結んだと発表した。AP通信によると、総額1500万ドル（約23億5500万円）。29歳の宋成文は今季、打率3割1分5厘、26本塁打、90打点、25盗塁だった。（共同）