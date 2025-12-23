新人ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、米「NBAクロスオーバー・コンサート・シリーズ」のメインゲストとして舞台に立つ。この公演で、K−POPアーティストが出演するのは、初めてで、来年2月12日にロサンゼルス・コンベンションセンターで開かれる。NBA公式ホームページなどで23日までに発表された。同イベントは、2026NBAオールスター週間に開かれる音楽公演。スポーツと文化、音楽、ファッションを組み合わせたエンターテ