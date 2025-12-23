歌手の谷村奈南（38）が23日までにインスタグラムを更新。オーストラリア・メルボルオンでのオレンジ色のビキニ姿を披露した。「Vitamin Orange12月なのに30℃超え！太陽のエネルギーを全身で浴びて、チャージ完了」と書き出し、オレンジ色のビキニ姿のバックショットなどを公開。ハッシュタグ「#Melbourne #swimwear #wellness #谷村奈南#ななむー」で締めくくった。谷村の投稿に対し「スタイル良」「圧巻のボディ、健在です