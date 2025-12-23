政府の「サイバーセキュリティ戦略」のポイント政府は23日の閣議で、今後5年間の新たな「サイバーセキュリティ戦略」を決定した。国家を背景としたサイバー攻撃が安全保障上の深刻な脅威になっていると位置付け「平素から攻撃側に、継続的にコストを負わせ、サイバー脅威を能動的に防御・抑止する」と明記。攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」をはじめ、多様な手段を組み合わせて対処すると掲げた。政