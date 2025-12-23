歌手の倖田來未（43）が23日までにインスタグラムを更新。夫でミュージシャンのKENJI03（ケンジスリー）との結婚記念日を迎え、思いをつづった。倖田は「日付を跨いでしまいましたが、結婚記念日でしたー！」と報告。夫に寄り添った仲むつまじいツーショットは家族写真を公開し、「丸14年！もう15年目かーー早いものですね。そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」としみじみとつづった。続けて「これからも私の知らないことを教