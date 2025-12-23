先日ドイツではブンデスリーガ第15節が行われ、これで年内のスケジュールは終了した。現時点で首位に立っているのは王者バイエルンで、ここまで13勝2分と無敗を維持。それを追いかける2位ドルトムントとは9ポイント差が開いており、伊『Calciomercato』はもう今季のブンデスリーガは決着がついたのではないかと見ている。9ポイント差は逆転不可能な数字ではないものの、バイエルンとそれ以外のクラブの間に大きな実力差があるのは