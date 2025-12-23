今年の3月に膝の前十字靭帯断裂の大怪我を負い、長いリハビリ生活が続いてきたバイエルンDFアルフォンソ・デイビス。復帰を果たしたのは今月8日のことで、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦でピッチに戻ってきた。まだ万全の状態とは言えないだろうが、デイビスにとっては大きな一歩だ。何より来夏にはアメリカ、カナダ、メキシコの3国共催による2026W杯が控えており、デイビスはカナダ代表の絶対的主力だ。来年のW杯へデ