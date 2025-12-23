バイエルンに加入した2023年夏より、FWハリー・ケインはペースを落とすことなく得点に関与し続けてきた。その一貫性は圧巻であり、21日に行われたブンデスリーガ第15節ハイデンハイム戦でも終盤にゴールを記録。これにより、ケインはブンデスリーガで通算81ゴール19アシストと得点関与数が100に達した。ここまで費やした試合数は僅か78試合であり、それで100ゴールに関与は偉業だ。ブンデスリーガ公式もケインの数字を取り上げてい