地方創生の総合戦略ポイント政府は23日の閣議で、2029年度までに取り組む地方創生の総合戦略を決定した。地方の就業者1人当たりの労働生産性伸び率を、29年までに東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）以上にする目標を掲げた。人工知能（AI）など新技術の活用を通じた付加価値が高い産業構造への転換を強調しており、来年夏をめどに、地域経済の活性化を重視した「地域未来戦略」も策定する。総合戦略は「強い経済」「豊かな生