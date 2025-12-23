フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんの姿にネットが驚いた。プロ野球・巨人は２２日、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念し、来年１月８日正午からオンラインストアなどでコラボグッズを発売すると発表。「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」の象徴的なカラーである黒とピンク、ロゴを中心にしたデザインで、本田さんがモデルを務めたメ