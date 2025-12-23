お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が22日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。飲食店の注文システムでの不満を嘆いた。店での会員登録をする、しないの話題になり、「最近会員登録しないとダメみたいなのが多くないですか？LINE追加とか」との質問に、「注文を頼むやつみたいなのもさ」と坪倉。客が自身のスマートフォンを使い、LINE登録を経て注文するシステムの