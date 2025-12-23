NCT WISHが、2年連続で日本を代表する年末音楽番組に出演する。【写真】高橋愛のいとこ、“超近距離SHOT”「めろい」NCT WISHは、12月31日23時45分より放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に出演する。昨年に続き、今年も日本の視聴者とともに新年を迎える予定で、大きな注目が集まっている。『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.』は、日本で新年を迎える瞬間に放送される唯一