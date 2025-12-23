牛丼チェーン「松屋」は、2025年12月25日（木）10時から、「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」の配布を実施する。配布期間は2026年1月4日(日)頃までを予定している。「無料サービス券」の対象商品は、ポテトサラダ、生玉子、半熟玉子、【テイクアウト限定】みそ汁の4種類。各店舗のサービス券在庫がなくなり次第、配布終了となる。サービス券の配布は、店内での飲食、またはテイクアウト（弁当を含む）の注文者のみが対象