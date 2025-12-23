『ズートピア２』が大ヒット上映中。日本公開2週目となる先週末のランキングでも、ぶっちぎり No.1 の座を固守し、『アナと雪の女王2』と並んでディズニー&ピクサー・アニメーション史上最速の 10 日間で国内興行収入 40 億円を突破し、先週末時点で、早くも国内動員 301 万 5,156 人、国内興行収入 42 億 8,314 万円に到達。全世界でも、アニメーション史上最速で興行収入 10 億ドル(日本円で約 1,558 億円/1 ドル 155.8 円換