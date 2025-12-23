21日行われた三重県唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」で優勝した川内優輝選手が、22日、松阪市の竹上市長を表敬訪問しました。川内選手は市長からの強い要望を受けて、みえ松阪マラソンに4年連続で出場し、2時間18分30秒で2年ぶり3度目の優勝を果たしました。松阪市役所を訪れた川内選手は、竹上市長に「ギリギリでしたが優勝できて良かった。雨にも関わらず想像以上にたくさん応援してもらい、きっと多くのランナーにも響い