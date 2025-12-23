聴覚に障がいのある人でもスムーズに救命処置を行うことができる「救命メソッドカード」を使った救命講習会が、22日、三重県立聾学校で開かれました。「救命メソッドカード」は、聴覚障がいのある人が急病や事故などの緊急事態に遭遇した場合、周りの人と協力して救急車を呼び応急手当を行うことをサポートするカードです。このカードを考案した志摩市消防本部の消防士ら7人が県立聾学校を訪れ、中学部と高等部の生徒や教職員の合