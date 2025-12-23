国が発表した補正予算に対応し、県民が安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制を整備するための費用などを盛り込んだ補正予算案が22日、三重県議会本会議で可決されました。三重県が県議会に提案していた約57億5400万円の補正予算案の内、介護分野で働く人の賃上げや職場環境の改善に対する支援として約41億8000万円が計上されています。それにより県内の介護事業所に職員への賃上げの補助金として、職員1人あたり最大