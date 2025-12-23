ロッテは23日、来年2月の春季キャンプ期間中の主催の練習試合の日程を発表した。▼ 一軍2月19日vsDeNA（西崎運動公園／12：30試合開始）2月22日vs韓国・ハンファ（西崎運動公園／12：30試合開始）2月26日vsチェコ代表（都城市運動公園野球場／12：30試合開始）▼ 二軍2月10日vs楽天モンキーズ （石垣市中央運動公園／13：00試合開始）2月11日vs楽天モンキーズ （石垣市中央運動公園／13：00試合開始）2月22日vsチェコ代表（都城