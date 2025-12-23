Image: Shutterstock Siriに感想を聞きたい。Appleは最新のプレスリリースにおいて、2018年より同社の機械学習・AI戦略担当シニアバイスプレジデントを務めていたジョン・ジャナンドレア氏の退任を発表しました。ジャナンドレア氏は機械学習の権威とも呼ばれる人物。今回の退任劇は、Appleの看板AIであるSiriが、「ChatGPT誕生以前の遺物」という汚名を着せられたことが一因だと思われます。