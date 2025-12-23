RB大宮アルディージャは12月23日、MF谷内田哲平がインドネシア１部のバリ・ユナイテッドFCへ完全移籍すると発表した。谷内田は2001年11月１日生まれの24歳。新潟県出身のMFで、身長170センチ・体重64キロ。これまでのキャリアは、長岡ジュニアユースFC U-12、長岡ジュニアユースFC、帝京長岡高を経て、2020年に京都サンガF.C.でプロ入りした。その後、栃木SCへの期限付き移籍を経験し、2024年には韓国のFC安養でもプレー。20