22日午前9時半ごろ、佐賀県白石町福富の六角川で、成人男性の遺体があおむけに浮いているのを近くにいた作業員が見つけた。白石署によると、男性はいずれもグレーの長袖と長ズボン、ベストを着用していた。目立った外傷はないという。