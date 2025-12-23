移籍市場に精通する『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルグ記者が自身のXを更新。「マインツが佐野航大の獲得を検討中」と発信した。「22歳のセントラルミッドフィルダーはNECナイメーヘンと2028年まで契約中。兄の佐野海舟がクラブを離れる場合、航大が最有力候補として検討されている」現地メディア『TRIBUNA.COM』は「守備的ミッドフィルダーの佐野海舟は2028年夏までマインツと契約を結んでいるが、この日本人