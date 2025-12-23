俳優の波瑠さん（34）と俳優の高杉真宙さん（29）がお互いのインスタグラムで結婚したことを発表しました。【写真を見る】【波瑠＆高杉真宙】結婚を発表「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」《コメント全文》波瑠さん、高杉さん共に、【お世話になっている皆様へ】と題し、直筆の連名で報告文を記し、お互いのインスタグラムで結婚したことを発表。ま