【ホリデーセール】 開催期間：2026年1月7日まで 「ペルソナ3 リロード」 アトラスは、PlayStation Storeとニンテンドーeショップ、Steamにて各種タイトルを特別価格で販売するホリデーセールを開催している。開催期間はプラットフォームによって異なり、2026年1月7日まで。 本セールではRPG「ペルソナ3 リロード」や「ペルソナ5 ザ