シリーズ累計販売本数5億本超の人気シューティングゲーム「Call of Duty(コール オブ デューティ)」の共同制作者として知られる人気ゲーム開発者のヴィンス・ザンペラ氏が、自動車事故で死亡しました。55歳でした。Vince Zampella, ‘Call of Duty’ developer, killed in LA crash - NBC Los Angeleshttps://www.nbclosangeles.com/news/local/video-game-developer-vince-zampella-crash-call-of-duty/3819576/Vince Zampella, c