観音寺市にオープンするHOTEL AZ 九州を中心に全国91店舗を展開するアメイズ（大分市）が、2026年1月18日(日)に香川県観音寺市に「HOTEL AZ （エーゼット）香川観音寺店」をオープンします。香川県内では3店舗目になります。 全国でホテルの宿泊費の高騰が続く中、年末年始やゴールデンウィークを含む「365日同一価格」を提供し、ビジネスや「四国八十八カ所巡り」の拠点として、地域に根差