財務相発言受け円買い継続ドル円156.50円台、きのうの安値割り込む 財務相の牽制発言を受け円買い継続。片山財務相はきのう、過度な変動に対して介入も辞さない姿勢を示した。ドル円は156.59円まで軟化、きのうの安値156.71円を割り込んでいる。 豪中銀は12月会合で来年利上げせざるを得ない状況について議論したことを明かした。豪中銀の利下げサイクルは終了し来年引き締め策に転じる可能性がある。ただ、ドル円の下げ