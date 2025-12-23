元乃木坂46のタレント・堀未央奈（29）がABEMA「失恋ドーナッツ」（月曜後8・15）に出演。「スマホを貸さない男は落選」と明かした。番組では「パートナーのスマホを見るか見ないか」というテーマでトーク。堀は「私は抜き打ちチェック派」と言い、「常には見ないけど。たまに貸してみたいな感じで借りて、調べ物のついでに写真とかを見る」と説明した。「貸してくれる男じゃないと嫌。そこでNOを言う男性は、その時点で落選