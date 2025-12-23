ＹＢＳ株式会社は２２日、社会人野球のＹＢＳホールディングス硬式野球部に、元阪神、オリックスの小野泰己投手が加入すると発表した。「これまでのＹＢＳホールディングス硬式野球部選手と同様に、野球競技と社業の二刀流で取り組んで参ります」とした。同社ホームページで小野は入団した感想について「自分の人生の中で、ＹＢＳさんに入社すればまた新しいことにチャレンジできる。人間的にも成長できると思いお世話になる事